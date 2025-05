WTCS Alghero 2025 | Bianca Seregni conquista l’argento e scrive la storia del triathlon italiano

Bianca Seregni scrive una pagina storica per il triathlon italiano! Con la sua medaglia d’argento ad Alghero 2025, diventa la prima atleta azzurra a conquistare un podio nella World Triathlon Championship Series. Questo trionfo non è solo un successo personale, ma rappresenta un nuovo capitolo per il movimento sportivo italiano, che dimostra di poter competere ai massimi livelli. Una vittoria che ispira e accende i sogni di tanti giovani atleti!

Impresa storica per il triathlon azzurro: nella tappa di Alghero del World Triathlon Championship Series 2025, Bianca Seregni conquista una straordinaria medaglia d’argento, diventando la prima atleta italiana a salire sul podio in una gara del circuito più prestigioso del triathlon mondiale. Il miglior risultato di sempre per l’Italia nella World Triathlon Championship Series. Sulla splendida cornice della Banchina Millelire di Alghero, alla sua prima volta nel circuito WTCS, la portacolori delle Fiamme Oro ha chiuso la gara olimpica (1.500 m nuoto, 40 km bici, 10 km corsa) in 01:56:33, preceduta solo dalla campionessa olimpica Cassandre Beaugrand (01:55:55). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - WTCS Alghero 2025: Bianca Seregni conquista l’argento e scrive la storia del triathlon italiano

World Triathlon Championship Series 2025 ad Alghero: il 31 maggio tappa italiana del circuito mondiale

Scopri la tappa italiana del World Triathlon Championship Series 2025 ad Alghero, il 31 maggio, un grande evento internazionale con i migliori atleti del mondo, tra cui tre medagliati olimpici.

Cerca Video su questo argomento: Wtcs Alghero 2025 Bianca Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alghero ospita la World triathlon championship series 2025; Pronti per la World Triathlon Championship Series Alghero! Ci sarà anche il Ministro Abodi. Start list e diretta Rai; Presentata ad Alghero la terza World Triathlon Championship Series della stagione che si disputerà sabato 31 maggio; World Triathlon Championship Series: i migliori triatleti del mondo si sfidano ad Alghero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Risultato storico per l’Italia alla WTCS Alghero

Scrive algheroeco.com: Oggi Bianca Seregni ha scritto la storia del triathlon azzurro: l’atleta delle Fiamme Oro, conquistando la medaglia d’argento ad Alghero, ha ottenuto il ...

Triathlon ad Alghero, argento storico per l’Italia con Bianca Seregni

Come scrive sassarioggi.it: Bianca Seregni ha scritto la storia del triathlon azzurro: l’atleta delle Fiamme Oro ha conquistato la medaglia d’argento ad Alghero.

Triathlon, Bianca Seregni conquista uno splendido secondo posto su distanza olimpica ad Alghero!

Secondo oasport.it: Si tinge d'azzurro la tappa italiana delle World Triathlon Championship Series 2025: ad Alghero, nella gara femminile, andata in scena su distanza ...