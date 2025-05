Wout Van Aert decisivo nella vittoria di Simon Yates | la tattica da manuale della Visma

La vittoria di Simon Yates al Giro d’Italia 2025 sul Colle delle Finestre segna una svolta epocale nel ciclismo, dove la strategia della Jumbo-Visma ha fatto la differenza. Con un vantaggio di cinque minuti su Isaac Del Toro, Yates ha dimostrato che il lavoro di squadra e la tattica possono ribaltare le sorti di una corsa. Questo successo non è solo una rivincita personale, ma un messaggio potente per chi sogna di vincere: la perseveranza premia sempre!

Sul Colle delle Finestre è andato in scena il ribaltone del Giro d'Italia 2025. Un capolavoro firmato Simon Yates, che proprio sulla salita che lo aveva visto crollare nel 2018, riesce a staccare tutti i rivali, arrivando al traguardo di Sestriere con cinque minuti di vantaggio sull'ex maglia rosa Isaac Del Toro. Serviva una grande impresa al britannico e così è stato su una delle salite che ormai è entrato di diritto nella storia del ciclismo. Un'azione fenomenale fin dai primi chilometri quella di Yates, che ha fatto il vuoto nei confronti di Del Toro e Carapaz, sfruttando poi anche le incomprensioni, i battibecchi e le incertezze del messicano e dell'ecuadoregno.

Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Contento per oggi, spero di essere protagonista nell’ultima settimana”

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2025, Daan Hoole ha conquistato la sua prima vittoria in un Grande Giro, sorprendendo gli appassionati.

