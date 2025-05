Wolfmother Franz Ferdinand e Lucio Corsi | pronta a partire la tredicesima edizione di Acieloaperto

Pronta a decollare la tredicesima edizione di Acieloaperto! Dal 9 luglio al 30 agosto, il festival celebra la magia tra palco e pubblico con un tema affascinante: "Superstition". Quest’anno, Wolfmother, Franz Ferdinand e Lucio Corsi ci guideranno in un viaggio sonoro che invita a lasciarsi sorprendere dalla musica del caso. Non perdere l’opportunità di vivere un'esperienza unica in cui ogni nota racconta una storia!

Dal 9 luglio al 30 agosto un omaggio alla magia che vibra tra palco e pubblico. Presentato oggi il programma della tredicesima edizione di acieloaperto. "Superstition", tema della nuova edizione, è un invito a lasciarsi sorprendere. A credere che anche il caso abbia una sua musica.

