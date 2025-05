Witkoff | La risposta di Hamas è inaccettabile ci porta indietro

In un contesto di tensioni crescenti, la risposta di Hamas alle recenti proposte statunitensi segna un nuovo capitolo di stallo nel conflitto. Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, sottolinea che l'atteggiamento del gruppo militante non fa altro che riportare indietro gli sforzi per la pace. Questo scenario alimenta un dibattito cruciale: come si può trovare un terreno comune in una regione così complessa? La ricerca di soluzioni condivise è più urgente che mai.

La risposta di Hamas alla proposta negoziale statunitense sugli ostaggi è «del tutto inaccettabile» e «non fa che riportarci indietro». Lo ha dichiarato l’inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff. embedpost id="2048543" «Hamas dovrebbe accettare la proposta quadro che abbiamo avanzato come base per i colloqui diretti, che possiamo iniziare immediatamente la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Witkoff: "La risposta di Hamas è inaccettabile, ci porta indietro"

Leggi anche questi approfondimenti

Gaza, Israele pronto ad accettare tregua. Witkoff: “Nessuna risposta di Hamas”

In un contesto di crescente tensione, Israele si dice pronto ad accettare una tregua, mentre gli inviati statunitensi, Steve Witkoff e Adam Boehler, informano i familiari degli ostaggi a Gaza di non aver ricevuto alcuna risposta da Hamas riguardo a un piano di cessate il fuoco.

Cerca Video su questo argomento: Witkoff Risposta Hamas Inaccettabile Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Witkoff, 'risposta Hamas è inaccettabile, ci porta indietro'; Gaza, media: 'Hamas pronta a sì condizionato al piano tregua Usa'; Witkoff, 'risposta Hamas è inaccettabile, ci porta indietro'; Gaza, Hamas propone un piano alternativo a quello Usa: ostaggi liberati in 5 fasi. Witkoff: Inaccettabile. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Witkoff, 'risposta Hamas è inaccettabile, ci porta indietro'

Lo riporta msn.com: La risposta di Hamas alla proposta degli Stati Uniti "è totalmente inaccettabile e ci porta solo indietro. (ANSA) ...

Gaza, la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua: "Rilascio degli ostaggi in 5 fasi" | L'inviato americano: "Risposta inaccettabile"

Secondo msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 604. Hamas avrebbe accettato la proposta americana sulla tregua, ma con alcune "osservazion ...

Witkoff: "La risposta di Hamas è inaccettabile, ci porta indietro"

Come scrive msn.com: «Hamas dovrebbe accettare la proposta quadro che abbiamo avanzato come base per i colloqui diretti, che possiamo iniziare immediatamente la prossima settimana», ha scritto Witkoff su X, «questo è l’un ...