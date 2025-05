Willchair in Piemonte | rete in 19 centri sedia di Derek Castiglioni e aggiornamento Pdta per Sm

In Piemonte, la sclerosi multipla trova nuova speranza grazie a Willchair, un'iniziativa che unisce 19 centri e promuove una rete di supporto fondamentale. La presentazione della sedia progettata da Derek Castiglioni segna un passo avanti nell'accessibilità e nella qualità della vita per chi affronta questa malattia. Scoprire come innovazione e comunità possano cambiare le vite è un messaggio di forza e resilienza che non possiamo ignorare.

Nel Piemonte è possibile trovare una solida rete territoriale rivolta a chi convive con la sclerosi multipla (Sm). Durante l'iniziativa Willchair, promossa da Novartis in collaborazione con l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), si è messo in luce un sistema di supporto ampio e articolato. L'evento ha presentato anche una sedia, frutto della collaborazione tra il

