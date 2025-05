WhatsApp punterà a ridurre i messaggi indesiderati con la combo username e PIN

WhatsApp sta per fare un balzo in avanti nella lotta contro i messaggi indesiderati! Con l'introduzione di username e PIN, l'app mira a proteggere la tua privacy e a rendere più sicuri i tuoi scambi. In un'epoca in cui la comunicazione digitale è sempre più vulnerabile, questa novità rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza personale. Scopri come queste innovazioni possono rivoluzionare il tuo modo di comunicare!

Su WhatsApp può esserci un modo per nascondere il tuo numero di telefono: cos’è la funzione Username

WhatsApp sta testando una nuova funzione rivoluzionaria: la possibilità di nascondere il tuo numero di telefono tramite un username.

