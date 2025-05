Welfare la rivoluzione dell’IA con Fascicolo sociale e Siisl

La rivoluzione del welfare è già qui, grazie all'intelligenza artificiale! Con il Fascicolo sociale e lavorativo e il Siisl, si crea un "gemello digitale" del cittadino. Questo strumento innovativo promette di personalizzare i percorsi formativi e ottimizzare gli interventi sociali. Un passo decisivo per una gestione più intelligente e attenta delle risorse, in un'era in cui la tecnologia può davvero migliorare la vita di tutti. Scopri come!

“Con il Fascicolo sociale e lavorativo e il Siisl costruiamo il gemello digitale del cittadino: un ecosistema che, grazie all’intelligenza artificiale, suggerirà percorsi formativi mirati e aiuterà Regioni e Comuni a calibrare gli interventi di welfare”. Lo ha detto Vincenzo Caridi, capo dipartimento politiche del lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Festival del Lavoro di Genova. Caridi ha ricordato che il Fascicolo, finanziato con fondi Pnrr, ha già superato la prima milestone con decine di e-services attivi in Pdnd tra Siisl e Gepi. “L’integrazione con Siisl renderà possibile la pre-compilazione dei curricula, l’arricchimento dei profili presi in carico dai servizi sociali e la creazione di cruscotti predittivi per i decisori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cerca Video su questo argomento: Welfare Rivoluzione Dell Ia Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Le Casse di Previdenza e l'impegno verso la sostenibilità economico-sociale; Addio stipendio, benvenuto work-life balance: i 10 valori che oggi contano davvero per chi lavora; Giunta Buoncristiani, la rivoluzione è compiuta: la nuova squadra e tutte le deleghe; Riflessioni a partire da un testo di psicologia della resistenza e della lotta per il cambiamento. 🔗Approfondimenti da altre fonti

A Genova focus su IA, FonARcom “La formazione è leva strategica”

Da msn.com: GENOVA (ITALPRESS) - Preparare le aziende alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, non solo dal punto di vista normativo, ma anche garantendo l'alfa ...

Fava “IA strumento strategico per realizzare welfare generativo”

Scrive msn.com: GENOVA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale può fare la differenza solo se restiamo fedeli a un principio: la persona prima di tutto. È questo il fattore h – l’elemento umano – che deve guidare ...

La rivoluzione mancata dei Chatbot IA: l’impatto sul lavoro è (quasi) nullo

Secondo msn.com: Altro che rivoluzione IA sul lavoro: uno studio sulla Danimarca smonta l'illusione della temuta disruption promessa dall’intelligenza artificiale ...