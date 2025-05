Web individuata la provenienza delle minacce alla figlia di Giorgia Meloni

Le minacce alla figlia di Giorgia Meloni sollevano un tema cruciale: il rispetto e la dignità nella professione docente. Il ministro Valditara sottolinea l’importanza di proteggere l'immagine degli insegnanti, che ogni giorno si dedicano con passione alla formazione delle nuove generazioni. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: la crescente aggressività sui social, che deve farci riflettere sull'importanza di un dialogo civile e rispettoso nel nostro paese.

“Proprio a tutela della stragrande maggioranza degli insegnanti che tengono atteggiamenti esemplari, non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata”, rileva il ministro Giuseppe Valditara che, attraverso gli organi competenti del ministero, sanzionerà quanti “per i loro atti non sono degni di far parte della scuola”. Il riferimento è al dipendente del ministero dell’Istruzione che ha pubblicato un post contro la premier Meloni nel quale si minaccia la figlia di 8 anni; dai primi accertamenti si tratterebbe, a quanto si apprende, di un docente residente in Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it