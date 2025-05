Weapons e l' horror più horror dell' anno | cosa sappiamo sul film di Zach Cregger

Zach Cregger è pronto a sconvolgere il pubblico con "Weapons", il suo nuovo film horror che promette di esplorare le paure più profonde e inquietanti. In un'epoca in cui la sensibilità verso il tema della scomparsa dei bambini è ai massimi storici, Cregger avverte: “è solo la punta dell'iceberg”. Con una data di uscita fissata per il 6 agosto, l'attesa cresce e i fan del brivido sono pronti a essere travolti da un'esperienza cinematograf

Il regista di Barbarian torna ad indagare la paura, e anticipa il suo nuovo lungometraggio che, ancora prima di uscire, promette di essere disturbante e inquietante. Al cinema dal 6 agosto. L'ha detto lo stesso Zach Cregger: "la scomparsa dei bambini è solo la punta dell'iceberg". Non c'è dubbio: Weapons, che segue il successo di Barbarian (era il 2022), è già tra gli horror più discussi del 2025. Nonostante l'uscita sia relativamente lontana (6 agosto), l'inquietante progetto ha iniziato a far parlare di sé, anche grazie alla buona comunicazione studiata da Warner Bros. Lo stesso regista, che ha iniziato a scrivere il film subito dopo Barbarian, ha definito il nuovo lavoro come un'epopea horror stratificata e interconnessa, nonché "una storia più personale" che, addirittura, citerebbe le atmosfere alla Magnolia di Paul . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Weapons e l'horror più horror dell'anno: cosa sappiamo sul film di Zach Cregger

