Wanda Nara torna a Ballando tra lacrime emozioni e frecciate

Wanda Nara è tornata a "Ballando con le Stelle" e ha fatto vibrare il pubblico tra lacrime ed emozioni. Con una performance che ha mescolato ricordi e frecciate alle critiche, ha dimostrato di essere più forte che mai in questo nuovo capitolo della sua vita familiare. Il suo ritorno non è solo un momento di spettacolo, ma un simbolo di resilienza che si inserisce in un trend di celebrazione dell'autenticità. Scopri come la danza può diventare terapia!

Commozione in pista, replica alle critiche e una nuova fase della sua vita familiare. Sul palco di Ballando con le Stelle, nella puntata di ieri sera, ha fatto il suo ritorno Wanda Nara, tra volti noti come Gabriel Garko, Bianca Guaccero e Tommaso Marini, e con lei sono tornati anche i ricordi e le emozioni del suo percorso trionfale nel programma. Ma non sono mancati i momenti di tensione, con una frecciata di Selvaggia Lucarelli e il commento pungente sul “ momento soap sudamericana ”. Nella clip trasmessa prima della sua esibizione, la showgirl argentina ha ripercorso le tappe più significative della sua avventura televisiva: le lezioni con Pasquale La Rocca, l’ incontro con i figli e il trionfo finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Wanda Nara torna a “Ballando” tra lacrime, emozioni e frecciate

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna

L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate.

Cerca Video su questo argomento: Wanda Nara Torna Ballando Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Wanda Nara è tornata in Italia: prima tappa il tribunale, poi Sognando Ballando con le Stelle; Sognando Ballando con le Stelle: Wanda Nara in lacrime, poi lo scontro con Selvaggia Lucarelli: Sono venuta dall'Argentina, Mica gratis!; Ballando, Wanda Nara scoppia in lacrime: «La mia famiglia è cambiata. La coppa? Non ce l'ho più». Scontro con; Chiquito, chi è il vincitore di Sognando Ballando con le stelle: da Wanda Nara a Milly Carlucci. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ballando, Wanda Nara scoppia in lacrime: «La mia famiglia è cambiata. La coppa? Non ce l'ho più». Scontro con Selvaggia Lucarelli

Lo riporta msn.com: Wanda Nara torna a Ballando con le Stelle per supportare Chiquito, il ballerino che si sta contendendo il posto nel cast del dancing show di ...

Sognando Ballando, pagelle: Federica Nargi rosicona (9), Wanda Nara senza coppa (5), Selvaggia Lucarelli on fire (8)

Da msn.com: Arriva all'ultima puntata finale di Sognando Ballando con le Stelle, un percorso che ha portato all'ultimo step otto ballerini che si stanno contendendo il posto come professionista ...

Chiquito trionfa nella finale di sognando… ballando con le stelle con wanda nara, janiya e hugo secondi a pari merito

Riporta gaeta.it: La finale autunnale di Sognando… ballando con le stelle su Rai 1 ha visto la vittoria di Chiquito con Wanda Nara, tra esibizioni intense, polemiche social e la conduzione di Milly Carlucci.