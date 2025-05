Wanda Nara in lacrime a Sognando Ballando Lucarelli | Non sei venuta gratis

Emozioni forti in sala! L'ultima puntata di "Sognando Ballando" ha visto Wanda Nara in lacrime dopo uno scontro con Selvaggia Lucarelli. In un momento che ha acceso i riflettori sulle rivalità nel mondo dello spettacolo, la tensione è palpabile. Questo episodio non solo intrattiene, ma riflette anche un trend crescente nel reality: la ricerca del conflitto come strumento narrativo. Riuscirà Wanda a trasformare il dramma in una nuova opportunità ?

(Adnkronos) – Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara nell'ultima puntata di Sognando Ballando con le stelle, andata in onda ieri, venerdì 30 maggio. La showgirl argentina, che è stata una delle protagoniste della serata, ha avuto un battibecco con la giurata del programma subito dopo la sua esibizione in coppia con Chiquito.   Wanda Nara . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Wanda Nara in lacrime a Sognando Ballando, Lucarelli: “Non sei venuta gratis”

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna

L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate.

