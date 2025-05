Wanda Nara a Sognando Ballando | ‘Nel divorzio ho perso anche la Coppa’ tensione con Selvaggia Lucarelli

Wanda Nara torna trionfante su Rai 1 a “Sognando Ballando” dopo una tempesta di emozioni e polemiche. In un mix di lacrime e tensioni con Selvaggia Lucarelli, l’ex moglie di Mauro Icardi racconta come il divorzio le abbia fatto perdere anche la coppa. Un episodio che riflette il tumultuoso rapporto tra celebrity e vita privata, mostrando come i reality possano trasformarsi in palcoscenici di sfide personali. Non perdetevi il suo toccante ritorno!

Wanda Nara torna a Ballando tra lacrime e accuse. È tornata in Italia, sul palco di Sognando Ballando con le Stelle, e l'emozione è esplosa tutta insieme. Wanda Nara, già vincitrice dell'edizione 2023 di Ballando in coppia con Pasquale La Rocca, è stata protagonista assoluta della finale andata in onda venerdì 30 maggio su Rai 1. Un ritorno carico di significato personale, ma anche di polemiche. Chiquito balla con Wanda Nara e vince. Dietro le quinte, le lacrime. Davanti alle telecamere, la rivelazione: «Ho visto la clip con i miei figli e sono scoppiata a piangere. La mia famiglia è cambiata, ma io sono ancora con loro».

Finale ballando con le stelle in diretta con bianca guaccero e wanda nara

Venerdì 30 maggio, "Sognando Ballando con le Stelle" ha chiuso in bellezza la sua stagione su Rai 1. Con Bianca Guaccero e Wanda Nara in diretta, l'emozione era palpabile.

