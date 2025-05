W I BAMBINI | Un programma speciale su Rai1 dedicato ai sogni e alle speranze dei più piccoli

Oggi alle 17:15 su Rai1, non perdere "W I BAMBINI", un programma che celebra i sogni e le speranze dei più piccoli! Con la conduzione di Piero Damosso, padre Enzo Fortunato e quattro giovani presentatori, questo speciale offre uno sguardo unico sul futuro delle nuove generazioni. In un'epoca in cui l'infanzia è spesso in secondo piano, è il momento di ascoltare le voci dei bambini e i loro desideri. Un evento imperdibile!

Oggi, alle 17:15 su Rai1, va in onda “W I BAMBINI”, un programma del Tg1 condotto da Piero Damosso, padre Enzo Fortunato e, per la prima volta, da quattro bambini: Benedetta, Fithawit, Ascanio e Riccardo. Il programma racconta le speranze e i sogni di oltre 70 bambini che si sono riuniti nei Giardini Vaticani in occasione del Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani. L’evento, promosso dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, è stato realizzato con la collaborazione di numerose realtà tra cui Azione Cattolica, Comunità di Sant’Egidio, FIDAE, AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) – che in una nota sui social ha invitato tutti a seguire l’evento – e Cooperativa Auxilium. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “W I BAMBINI”: Un programma speciale su Rai1 dedicato ai sogni e alle speranze dei più piccoli

