Voragine al pattinodromo | la segnalazione sui social

Una voragine si è aperta vicino al pattinodromo comunale di Torrione, destando preoccupazione tra i cittadini e suscitando dibattito sui social. Il podcast Super Salerno ha messo in luce questa criticità, evidenziando quanto sia fondamentale garantire spazi sicuri per il tempo libero. Mentre l'area esterna resta transennata, gli sportivi sono costretti a trovare soluzioni alternative. È un richiamo urgente per le istituzioni a investire in infrastrutture più sicure e accessibili!

Voragine nei pressi del muro di delimitazione dal mare al pattinodromo comunale a Torrione, sul lungomare: come denunciato dal podcast Super Salerno del gruppo social “Figli delle Chiancarelle”, l'area è stata transennata. L’unica pista utilizzabile, a tutt’oggi, risulta, dunque, quella interna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Voragine al pattinodromo: la segnalazione sui social

