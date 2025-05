Volontariarte 20 anni di mostre in ospedale

In un mondo che spesso dimentica il potere della bellezza, "Volontariarte" celebra vent'anni di mostre in ospedale, portando l'arte laddove la vita affronta le sue sfide più dure. Con 38 esposizioni dal 2005, questo progetto unico trasforma gli spazi curativi in gallerie vibranti, ricordando a tutti noi che l'arte può essere una forma di terapia. Un'opportunità per riflettere su come la creatività possa davvero salvare il mondo.

'La bellezza – scrisse Fëdor Dostoevskij – salverà il mondo'. Si muove necessariamente da qua per raccontare il percorso di 'Volontariarte', progetto unico nel suo genere che in vent'anni di attività ha promosso complessivamente 38 mostre a partire dal 2005. La peculiarità delle esposizioni promosse è, tuttavia, nella 'cornice'. Non una galleria d'arte, non un museo, ma l'ospedale di Sassuolo, al cui primo piano è allestita 'Viventi'. Inaugurata a metà maggio, la mostra resterà visitabile negli spazi del nosocomio cittadino fino a fine luglio, saldando il legame – strettissimo – tra 'Volontariarte' e l'ospedale di Sassuolo, che è stato il primo, in regione, a presentare con continuità un percorso artistico che ha sempre avuto come obiettivo principale quello di rendere i luoghi di cura più accoglienti.

