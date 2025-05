Volo choc con l?auto che si ferma in verticale don Pierluigi | Mi sono accostato poi non so cosa è successo

Un pomeriggio da incubo per don Pierluigi Ciccarè, parroco di Montegiorgio, coinvolto in un volo choc con la sua auto che si è fermata in verticale. L'incidente, avvenuto giovedì alle 18:30, ha lasciato tutti senza parole. Mentre il mondo discute di sicurezza stradale e innovazioni nei veicoli, è fondamentale ricordare che ogni giorno può riservare sorprese inaspettate. Fortunatamente, don Pierluigi sta bene! Un promemoria che la

MONTEGIORGIO Sta bene don Pierluigi Ciccarè, il parroco di Montegiorgio che giovedì pomeriggio verso le 18,30 è stato protagonista di un incredibile incidente che ha fatto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Volo choc con l?auto (che si ferma in verticale), don Pierluigi: «Mi sono accostato, poi non so cosa è successo»

