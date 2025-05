Volley l’Italia batte l’Iran nell’ultima amichevole e si prepara per la Nations League

L'Italia del volley si ritrova sotto i riflettori dopo una convincente vittoria contro l'Iran, preparandosi a brillare nella Nations League. Con un netto 3-0, la squadra ha dimostrato che la strada verso il successo è lastricata di determinazione e talento. Dopo una sconfitta al tie-break, questa vittoria rappresenta un cambio di marcia, alimentando le speranze e le aspettative per il torneo internazionale. La passione per il volley italiano è alle stelle!

L'Italia ha sconfitto l'Iran per 3-0 (25-22; 25-23; 25-19) nell'amichevole andata in scena a Padova, dopo che ieri aveva perso al tie-break contro la compagine asiatica a Cavalese. La nostra Nazionale di volley maschile ha prevalso in maniera nitida al Memorial Pasinato, ha chiuso la propria pre-season con due successi e una sconfitta e ora si lancia verso la Nations League: il debutto nella massima competizione internazionale itinerante è previsto a Québec City (Canada) dall'11 al 15 giugno. Il CT Fefé De Giorgi ha schierato Mattia Boninfante in cabina di regia, Kamil Rychlicki in cabina di regia (ieri aveva giocato Yuri Romanò), Luca Porro e Mattia Bottolo di banda, Simone Anzani e Giovanni Gargiulo al centro, Gabriele Laurenzano il libero.

Volley femminile, l'”Italia di maggio” piace! Che scoperta Munarini e questa Cambi merita l’azzurro

La recente doppia amichevole tra Italia e Germania ha segnato un fondamentale banco di prova per la Nazionale di volley femminile.

