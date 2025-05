Volley femminile le convocate dell’Italia per l’esordio in Nations League | tutte le big in Brasile

Le Campionesse Olimpiche italiane di volley femminile sono pronte a brillare in Brasile! Julio Velasco ha svelato le convocazioni per l'esordio nella Nations League, un torneo che si preannuncia avvincente. Con tutte le big pronte a sfidarsi, la squadra azzurra mira non solo a vincere, ma a consolidare il proprio dominio nel panorama internazionale. Sarà l'occasione perfetta per scoprire nuovi talenti e vedere all'opera le stelle della pallavolo!

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, in programma a Rio Da Janeiro (Brasile) da mercoledì 4 a domenica 8 giugno. Le Campionesse Olimpiche apriranno ufficialmente la stagione dopo aver disputato cinque amichevoli e voleranno in Sudamerica per fronteggiare gli USA, la Germania, la Corea del Sud e le padrone di casa: si preannunciano quattro sfide di fuoco per le azzurre, desiderose di incominciare al meglio l'estate che culminerà con i Mondiali, previsti in Thailandia ad agosto. Il Guru ha convocato tutte le big di riferimento del gruppo che ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi 2024: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile

SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

