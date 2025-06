Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri seguiterà a parlare ungherese

La Bartoccini MC Restauri Perugia continua a puntare su talenti internazionali, e l'ingaggio della giovane ungherese Aliz Cump ne è la prova. In un campionato come la A1 femminile, sempre più cosmopolita, questa scelta non è solo strategica, ma rappresenta anche una chiara volontà di investire nel futuro. L'arrivo di Cump potrebbe rivelarsi un elemento chiave per il team, sposando perfettamente la filosofia di crescita e valorizzazione delle giovani promesse. Restate sintonizzati

Da un'ungherese ad un'altra il passo è breve. La Bartoccini MC Restauri Perugia mantiene annodato il filo con il Paese dell'Est Europa annunciando l'ingaggio di Aliz Cump. Quello della centrale classe 2003 è un arrivo che rientra nella politica societaria, quella della valorizzazione e crescita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri seguiterà a parlare ungherese

Contenuti che potrebbero interessarti

Volley A1 femminile, Romy Jatzko vestirà la maglia della Bartoccini MC Restauri Perugia

La Bartoccini MC Restauri Perugia annuncia l'ingaggio di Romy Jatzko, promettente schiacciatrice classe 2000.

Cerca Video su questo argomento: Volley A1 Femminile Bartoccini Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri seguiterà a parlare ungherese; Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri seguiterà a parlare ungherese; Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri seguiterà a parlare ungherese; Volley serie A1 femminile. Il coach David Cardinali farà parte dello staff tecnico della Bartoccini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri seguiterà a parlare ungherese

Scrive today.it: Da un'ungherese ad un'altra il passo è breve. La Bartoccini MC Restauri Perugia mantiene annodato il filo con il Paese dell'Est Europa annunciando l'ingaggio di Aliz Cump. Quello della centrale class ...

Volley serie A1 femminile. Il coach David Cardinali farà parte dello staff tecnico della Bartoccini

Riporta sport.quotidiano.net: PERUGIA – Si rafforza lo staff tecnico della Bartoccini Mc Restauri Perugia per la prossima serie A1 femminile. Le ...

Serie A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri inserisce Cardinali nello staff tecnico

Si legge su perugiatoday.it: Il classe ‘82 ricoprirà il ruolo di terzo allenatore e scoutman: “Perugia? Una scelta veloce”. Cogliandro si congeda dalle Black Angels ...