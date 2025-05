“Vogliono i campi di concentramento per le donne le chiamano Non Persone” | la storia di Marco ex Incel

Marco, ex membro di una community Incel, svela l'oscurità di un mondo che si nutre di odio verso le donne. Con l'avvento dei social, queste sottoculture hanno trovato terreno fertile, spargendo ideologie tossiche e pericolose. “Ho avuto fortuna”, dice Marco, ma quanti sono ancora intrappolati in questo vortice? La sua storia è un monito sulle insidie del web e sull'importanza di combattere la misoginia dilagante.

Per anni Marco ha fatto parte della comunità Incel, una sottocultura misogena che si mostra sui social con diverse identità. Si fanno chiamare anche Red Pill o Black Pill. Parlano di relazioni, di odio verso le donne e le chiamano Non Persone. Ha accettato di parlare con noi per raccontarci quello che ha visto in questi gruppi: "Io ho avuto fortuna, ne sono uscito. Non è così per tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Vogliono i campi di concentramento per le donne, le chiamano Non Persone”: la storia di Marco, ex Incel

