Vogliono demolirci la casa | a Cortina la protesta contro la cabinovia usa-e-getta per le Olimpiadi Spazzato via anche l’ambulatorio veterinario

A Cortina, la lotta per salvare la propria casa e un ambulatorio veterinario diventa simbolo di una protesta più ampia contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gli abitanti si mobilitano per difendere il loro patrimonio, mentre la cabinovia "usa e getta" sembra minacciare la storia e l'identità locale. È un momento cruciale: il futuro della montagna è in gioco, e la voce dei cittadini non può essere ignorata. Unisciti a loro!

Gli organizzatori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 vogliono sfrattare e abbattere un ambulatorio veterinario, l'unico che offre un servizio a Cortina e nella valle del Boite, fino a Vodo di Cadore. Vogliono demolire la casa della famiglia di Ernesto e Andrea Curtolo, in via del Parco, per far posto alla partenza di una cabinovia per Socrepes. Sui prati di Mortisa e nella frazione Lacedel intendono collocare i piloni, in una zona soggetta a frane, di particolare pregio ambientale, per l'esistenza di prati e pascoli. Per questo gli abitanti della contrada hanno dato mandato ad alcuni legali di ricorrere al Tar nel tentativo di bloccare l'opera.