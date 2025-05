Voci sapori skyline Sognando New York

Sogni di New York? Rivington a Milano te li fa vivere con "Rivington Nights"! Ogni giovedì, il ristorante trasforma le serate in un viaggio tra jazz e sapori tipici, richiamando l'intimità dei club newyorkesi. Non è solo un evento, ma un'esperienza sensoriale che celebra la cultura e la musica: una vera boccata d’aria fresca nel panorama milanese. Non perdere l’occasione di lasciarti avvolgere dalle note!

Rivington, il primo ristorante di ispirazione newyorkese di Milano, presenta “ Rivington nights ”, un programma di eventi e incontri dedicati alla Grande Mela. “ Jazz sotto le Stelle “, ogni giovedì sera fino a fine giugno, gli appassionati di jazz potranno immergersi in un ambiente caldo ed elegante per vivere l’atmosfera dei leggendari club di Manhattan, sospesi tra note jazz, cocktail e cucina d’autore, con la vista sullo skyline di Porta Nuova. Jazz, cucina cosmopolita e l’eleganza delle notti milanesi. Ad accompagnare le performance live di artisti selezionati, un menù dedicato e drink ispirati agli iconici speakeasy di Manhattan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voci, sapori, skyline. Sognando New York

