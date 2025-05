Virtus Bologna e Olimpia Milano | Rivalità Storica Rinnovata in Semifinale

La storica rivalità tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si riaccende in semifinale, un confronto che affonda le radici negli anni ’30. Dopo quattro appassionanti finali scudetto, il palcoscenico è pronto per un nuovo atto. Non è solo una questione di punti, ma di orgoglio e tradizione: ogni partita racconta la storia di due città. Chi scriverà il capitolo successivo? La tensione è palpabile, non perdere l'occasione di vivere questa emozione!

Bologna contro Milano: atto quinto. Dopo quattro finali scudetto consecutive, Virtus-Olimpia si ritrovano in semifinale. Ma la rivalità tra la V nera e le scarpette rosse (che nascono nel 1936) parte dagli anni Trenta. Non ci sono ancora i playoff, inseriti in Italia a partire dal 1975, ma Virtus contro Milano sono spesso prima e seconda. Con sgambetti, sorpassi, dispetti e incroci tra ex. Il primo faccia a faccia ha quasi novant’anni. Proprio così: l’Olimpia trionfa all’esordio nel 1936. E la Virtus, che pure è di più antica militanza in serie A, deve accontentarsi del secondo posto. E’ una situazione, quella del 1936 – Milano prima, V nera seconda – che si ripete a distanza di due anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna e Olimpia Milano: Rivalità Storica Rinnovata in Semifinale

Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale

I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

Cerca Video su questo argomento: Virtus Bologna Olimpia Milano Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Virtus Bologna-Olimpia Milano, la semifinale che vale mezzo scudetto: chi può vincerla e perché; L’ennesima Virtus Bologna-Olimpia Milano, ma diversa; Virtus-Olimpia Milano, date e modalità di acquisto dei biglietti per le semifinali Playoff; Virtus Bologna chi si rivede: da sabato la semifinale!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LBA Playoff | Virtus Bologna vs Olimpia Milano: dove in TV, preview semifinale, diretta

Segnala pianetabasket.com: La seconda serie di semifinale playoff del campionato di pallacanestro di serie A 2024-25 prende il via oggi, sabato 31 maggio, e vede in campo Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio ...

Virtus Bologna e Olimpia Milano: Rivalità Storica Rinnovata in Semifinale

Si legge su msn.com: Virtus Bologna e Olimpia Milano si affrontano in semifinale, rinnovando una rivalità storica nel basket italiano.

Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

Riporta oasport.it: L'attesa è di quelle particolari: Virtus Segafredo Bologna contro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Non è finale, però: stavolta si tratta di una ...