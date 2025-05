Violenze a Gaza dura decisione di de Pascale | Interrompere le relazioni istituzionali col governo di Israele

Il sindaco De Pascale prende una posizione netta: interrompe le relazioni con il governo israeliano a causa delle atrocità in Gaza. Questa scelta non è solo un gesto simbolico, ma rispecchia un crescente sentimento globale di indignazione verso la violenza sui civili. In un contesto internazionale in cui i diritti umani sono sempre più al centro del dibattito, la decisione di De Pascale potrebbe ispirare altre amministrazioni a seguire il suo esempio. È tempo di riflettere su quale futuro vogliamo costruire insieme.

"A fronte delle gravissime violenze in atto nella Striscia di Gaza, che continuano a colpire duramente la popolazione civile – come dimostrano anche i drammatici eventi degli ultimi giorni a Rafah – e in considerazione del procedimento avviato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Violenze a Gaza, dura decisione di de Pascale: "Interrompere le relazioni istituzionali col governo di Israele"

L’Emilia-Romagna interrompe le relazioni con Israele. La lettera di De Pascale a fronte delle “gravi violenze in atto a Gaza”

L'Emilia-Romagna dice basta: il presidente Michele de Pascale annuncia la sospensione delle relazioni con Israele in risposta alle violenze a Gaza.

