Violentò una minorenne siriana pakistano condannato a 16 anni

Un caso agghiacciante quello avvenuto a Guastalla, dove un pakistano è stato condannato a 16 anni per aver violentato una profuga siriana. Questa vicenda non è solo una tragica cronaca, ma mette in luce un problema più ampio: la vulnerabilità delle persone migranti in un contesto di crescente intolleranza. Riflessioni importanti su diritti e sicurezza si impongono, mentre la società si interroga sul futuro dell'integrazione e del supporto.

Violentò una profuga siriana in un casolare alla periferia di Guastalla, nella Bassa Reggiana. Poi la abbandonò in una stazione di servizio a Lodi.