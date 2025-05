Violento scontro fra tre auto sei feriti in totale | due donne portate d' urgenza in ospedale

Un violento scontro tra tre auto ha scosso la tranquillità di Lavezzola, lasciando sei feriti, di cui due donne in gravi condizioni. L'incidente, avvenuto in un tratto rettilineo, evidenzia un trend preoccupante: l’aumento degli incidenti stradali nella nostra regione. Mentre le indagini sono in corso, è fondamentale riflettere sull'importanza della sicurezza stradale. Ogni viaggio deve essere un momento di attenzione e responsabilità.

Un grave scontro fra tre veicoli porta sei persone in ospedale, con le conseguenze più gravi per due donne. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 in via Bastia nuova, nel rettilineo vicino all'abitato di Lavezzola. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Bassa.

Incidente a Torino: scontro tra auto e moto, giovane centaura grave in ospedale

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, in corso Trapani a Torino.

