Viola ‘torna’ a Benevento | La svolta grazie De Zerbi E con Inzaghi volevo la Nazionale…

Nicolas Viola torna a parlare della sua esperienza al Benevento, un capitolo che ha segnato la sua carriera e la sua crescita personale. In un contesto calcistico sempre più competitivo, le storie di riscatto come la sua si intrecciano con le ambizioni di giocatori come Inzaghi, desideroso di portare il talento italiano in nazionale. Un viaggio che dimostra quanto ogni scelta possa diventare un punto di svolta: cosa ci riserverà il futuro?

Tempo di lettura: 3 minuti Un punto di svolta, un'esperienza che lo ha cambiato nel profondo. Così Nicolas Viola, oggi trequartista del Cagliari, ha ricordato la sua parentesi al Benevento Calcio durante un'intervista rilasciata nel podcast ufficiale del club sardo. Arrivato nel Sannio in un momento chiave della sua carriera, Viola ha raccontato: "Mi ha dato tantissimo, ho conosciuto persone che mi hanno cambiato: ero in piena maturità a 2728 anni. Roberto De Zerbi è stato decisivo anche se si stava affacciando al mondo del calcio, non era ancora un allenatore molto conosciuto. Lui ha proposto qualcosa di differente che mi ha portato a dovermi mettere in discussione, dovevo capire a cosa mi avrebbe portato quella squadra.