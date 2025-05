Vino e pasta trainano il Made in Italy con oltre 15 miliardi in un anno

Il vino e la pasta, simboli indiscussi della tradizione italiana, trainano l’agroalimentare verso traguardi straordinari. Con oltre 67,5 miliardi di euro in esportazioni nel 2024, il Made in Italy si conferma un protagonista globale. Un aumento di 5 miliardi rispetto all’anno precedente sottolinea non solo la qualità dei nostri prodotti, ma anche un crescente interesse internazionale. È il momento di brindare e gustare il nostro patrimonio!

L’agroalimentare italiano ha chiuso il 2024 con numeri da record: 67,5 miliardi di euro di esportazioni, oltre 5 miliardi in più rispetto al 2023. Un risultato straordinario, frutto di una crescita costante che, dal 2010 a oggi, ha visto un aumento medio annuo del 6,5%. Un trend solido che conferma questo comparto colonna portante del Made in Italy, arrivando a pesare per quasi l’11% (10,8%) sull’intero export nazionale. Ma all’interno di questo universo fatto di sapori, tradizione e innovazione, sono due i protagonisti assoluti: vino e pasta, che da soli hanno generato oltre 15 miliardi di euro di vendite oltreconfine nel corso dell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vino e pasta trainano il Made in Italy con oltre 15 miliardi in un anno

Export record per i distretti agroalimentari italiani nel 2024: oltre 28 miliardi di euro

L'export dei distretti agroalimentari italiani ha raggiunto un nuovo record nel 2024, superando i 28 miliardi di euro.

