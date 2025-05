Vino aperta la 67ª edizione della Mostra del Chianti

Aperta la 67ª edizione della Mostra del Chianti. Tanti gli eventi e le novità in programma fra degustazioni, tradizioni e spettacoli. Tra le novità più attese c'è il Tour in e-bike con degustazioni in cantina. Un'esperienza unica per godere a pieno la convivialità tipica toscana in modo davvero.