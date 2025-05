Vino 11 milioni e 900 mila euro ai viticoltori toscani per la promozione

La Toscana, simbolo dell'eccellenza vinicola italiana, investe quasi 12 milioni di euro nella promozione del suo vino nel mondo. Questo intervento non solo sostiene i viticoltori locali, ma si inserisce in un trend globale di valorizzazione dei prodotti artigianali. Con la crescente domanda di vini di qualità , la regione punta a conquistare nuovi mercati. Scopri come il “made in Tuscany” sta scrivendo una nuova storia sul palcoscenico internazionale!

Ammontano a 11 milioni e 900mila euro le risorse europee che la Regione Toscana mette a disposizione dei propri imprenditori del vino per l'intervento settoriale della promozione del vino toscano nei Paesi extra Ue riguardo ai progetti presentati nella campagna 20252026 e per la liquidazione dei.

Via libera al nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri. Per la prima volta sarà digitale

È stato annunciato un nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri, caratterizzato per la prima volta dall'approccio digitale.

