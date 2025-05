Vinili in spiaggia una fiera del disco a due passi dal mare

Preparati a un’esperienza unica: "Vinili in spiaggia" fa il suo debutto a Brindisi, il 1 e 2 giugno! Immerso nel profumo del mare e nella dolcezza della musica vintage, potrai esplorare una fiera del disco come mai prima d’ora. In un’epoca in cui il vinile sta vivendo una rinascita, questa manifestazione è il perfetto connubio tra nostalgia e modernità, un invito a riscoprire la magia dei dischi sotto il sole!

BRINDISI - Domenica 1 e lunedì 2 giugno a Brindisi, presso lo stabilimento balneare Guna Beach in località Apani- Torre Guaceto, si terrà per la prima volta "Vinili in spiaggia- La fiera del disco", due giornate dedicate agli appassionati del vinile e amanti dello stile vintage, il tutto a pochi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Vinili in spiaggia", una fiera del disco a due passi dal mare

