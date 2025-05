Vini d’Abbazia tra spirito e spiritualità

Dal 6 all’8 giugno, l'abbazia di Fossanova diventa il palcoscenico di un viaggio affascinante tra vini e spiritualità. In un contesto suggestivo e ricco di storia, potrai scoprire etichette uniche prodotte da comunità religiose che hanno fatto dell'enologia una forma d'arte. Un'opportunità imperdibile per esplorare come la tradizione monastica influenzi la qualità dei vini, in un connubio di gusto e profonda introspezione. Preparati a sorsegg

Torna dal 6 all’8 giugno nella magnifica abbazia di Fossanova nel basso Lazio, tra i più completi esempi di gotico-cistercense in Italia, la manifestazione che scava nel profondo rapporto tra monachesimo ed enologia. In degustazione le etichette prodotte da aziende legate a enti religiosi italiani e del resto del mondo. E poi degustazioni guidate, masterclass e un villaggio gastronomico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vini d’Abbazia, tra spirito e spiritualità

Cerca Video su questo argomento: Vini D Abbazia Spirito Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Vini d’Abbazia, tra spirito e spiritualità; Diorama Festival presso l'Eremo Santo Spirito a Maiella a Roccamorice domenica 25 maggio 2025; Dalla Riviera d’Ulisse all’Oceano: due ragazzi del Circeo a Bordo della Vespucci. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A Fossanova si celebrano i vini di abbazia

msn.com scrive: Le abbazie sono da sempre stato un luogo dello spirito. In tutti i sensi ... di Bacco c’è da qualche anno la manifestazione “Vini d’Abbazia”, la cui terza edizione si celebrerà dal ...

Vini d'Abbazia, l'evento torna nell'antico borgo di Fossanova: tutto pronto per la seconda edizione dal 2 al 4 giugno

Da roma.corriere.it: A Vini d’Abbazia 2023 – dal 2 al 4 giugno a Fossanova ... la cui storia e qualità riflettono il lavoro, l’abilità e lo spirito dei monaci, dall’XI secolo ai giorni nostri.

Vini d’Abbazia, dal 6 all’8 giugno torna la kermesse che celebra la tradizione enologica monastica

Segnala informazione.it: Dal 6 all’8 giugno 2025, l’incantevole Abbazia di Fossanova, a Priverno, accoglierà la quarta edizione di Vini d’Abbazia, l’evento che celebra la tradizione enologica monastica attraverso storia, cult ...