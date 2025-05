Vincolo GPS sostegno | deroghe valide per la mobilità non per supplenze art 47

Il mondo della scuola è in continuo fermento, e le recenti novità sul vincolo GPS per i docenti di sostegno non fanno eccezione. A partire dalle assunzioni in prima fascia, è fondamentale comprendere le deroghe per la mobilità: sebbene permettano spostamenti, non si applicano alle supplenze annuali. Un chiarimento necessario per evitare errori interpretativi e sanzioni. Scopri come queste regole influenzano il futuro professionale degli insegnanti!

I docenti assunti da GPS sostegno I fascia con contratto finalizzato al ruolo sono soggetti al vincolo triennale nella scuola di titolarità. Alcune deroghe consentono la mobilità anticipata, ma non autorizzano a stipulare supplenze annuali ai sensi dell’art. 47 del CCNL 1921. Chiarezza normativa per evitare errori interpretativi e sanzioni Assunzione da GPS sostegno e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Docente neoassunto alla primaria: anno prova differito e vincolo triennale, trasferimento su sostegno e assegnazione provvisoria. Risposte ai quesiti

L'anno di prova differito per i docenti neoassunti alla primaria influisce sul vincolo triennale e sulle possibilità di trasferimento.

Docenti immessi in ruolo da GPS sostegno: deroghe valgono per la mobilità ma non per le supplenze art. 47

Segnala orizzontescuola.it: I docenti assunti da GPS sostegno I fascia sono vincolati nella scuola titolarità per tre anni scolastici, a meno che non rientrano in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, che non riguardano comunq ...

Docenti neoimmessi in ruolo e assunti GPS: vincolo triennale rimane ma possibili DEROGHE e NOVITA’ per il calcolo nel nuovo Contratto Mobilità

orizzontescuola.it scrive: I neoassunti in ruolo, come anche gli assunti da GPS sostegno prima ... di iscrizione nelle GaE. Il vincolo è superato dai docenti che rientrano in una delle deroghe di cui all’art.

