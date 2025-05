Vincenzo Italiano resta al Bologna | Valori umani e tecnici mi hanno convinto

Vincenzo Italiano resta al Bologna, un segnale forte in un calcio che spesso dimentica i valori umani. La sua storia ci ricorda che il successo non è solo questione di talento, ma anche di perseveranza e radici profonde. Con quarantamila tifosi pronti a festeggiarlo, ha dimostrato che la strada, per quanto tortuosa, porta a traguardi straordinari. Un esempio da seguire in un'epoca in cui l'autenticità è più preziosa che mai.

Santi che pagano il suo pranzo, non ne ha mai avuti. Perché quando vieni dalla provincia, dovrai sempre fare della strada in più degli altri. In fondo a quella strada, però, in una domenica di fine maggio, Vincenzo Italiano ha trovato quarantamila persone a celebrarlo. La sua piazza Grande, se l'è costruita sanpietrino dopo sanpietrino. E adesso può godersi un po' di sole della sua Sicilia, dopo giornate, le ultime, che ai bolognesi sono parse interminabili. Fino a quella firma. La firma. Italiano, tante squadre la volevano, una in particolare, il Milan. Lei ha scelto di restare. Cosa l'ha convinta? "La mia priorità è sempre stata il Bologna, la priorità era parlare con i dirigenti ed ero convinto che sarebbe andato tutto bene.

Bologna, a Vincenzo Italiano il premio ‘Bulgarelli Number 8’

Bologna, 16 maggio 2025 – Vincenzo Italiano riceve il prestigioso premio ‘Bulgarelli Number 8’, celebrando una stagione straordinaria con il Bologna.

