Vincenzo Italiano resta al Bologna | Valori umani e tecnici fondamentali

Vincenzo Italiano ha scelto di rimanere al Bologna, dimostrando che i valori umani e tecnici possono superare le sirene di club prestigiosi come il Milan. In un calcio sempre più orientato al business, la sua decisione rappresenta un ritorno alle radici, all’importanza delle relazioni e della fiducia. Un gesto che stimola riflessioni su cosa significhi davvero "fare squadra". Bologna può continuare a sognare con un allenatore che crede nel progetto!

Vincenzo Italiano (nella foto) adesso può godersi un po’ di sole della sua Sicilia, dopo giornate, le ultime, che ai bolognesi sono parse interminabili. Fino a quella firma. La firma. Tante squadre lo volevano, una in particolare, il Milan. Ma lui ha scelto di restare. "La mia priorità è sempre stata il Bologna, la priorità era parlare con i dirigenti ed ero convinto che sarebbe andato tutto bene. E’ una questione di valori umani e tecnici. Qui c’è grande voglia di restare su livelli alti, la squadra è forte. E poi il rapporto che ho costruito con i ragazzi, l’empatia, quello che abbiamo condiviso: questo per me vale tanto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net