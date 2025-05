Vince Russo smonta la nuova alleanza | Rollins non aveva bisogno di Heyman in nessun modo

Vince Russo smonta la recente alleanza tra Seth Rollins e Paul Heyman, sostenendo che il campione non avesse alcun bisogno del manager. In un'epoca in cui la WWE cerca di rinnovarsi, la critica a Heyman si fa sentire: perché non investire nel futuro, piuttosto che abbracciare nomi già noti? Questa riflessione ci porta a interrogare l'evoluzione delle star nella lotta libera, fondamentale per mantenere viva la magia del ring. Chi saranno i prossimi fuoriclasse?

Paul Heyman è da decenni una figura centrale in WWE, noto per aver gestito alcune delle più grandi star del business. Ma non tutti pensano che stia usando questa piattaforma per far crescere la nuova generazione. La critica? Heyman si affianca solo a talenti già affermati, invece di aiutare a sviluppare nuove stelle che trarrebbero davvero beneficio dalla sua presenza. L’ex writer della WWE, Vince Russo, non le ha mandate a dire durante un recente segmento su RussosBrand.com, accusando Heyman di giocare sul sicuro e di evitare la sfida di costruire un talento da zero: “E adesso, dopo Reigns, Heyman dice: ‘Sono un uomo senza isola. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Vince Russo smonta la nuova alleanza:“Rollins non aveva bisogno di Heyman in nessun modo”

