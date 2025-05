Vince McMahon torna in affari ma le cause legali complicano i piani

Vince McMahon è pronto a tornare nel mondo degli affari con il lancio di 14th & I, ma le sue ambizioni si scontrano con un intricato panorama legale. In un momento in cui il settore dell'intrattenimento è in continua evoluzione, la sua mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo, ma chi avrà il coraggio di unirsi a lui? Un interrogativo che potrebbe ridefinire il futuro del business. Rimanete sintonizzati!

Vince McMahon potrebbe star preparando il terreno per la sua prossima mossa imprenditoriale con il lancio di 14th & I, ma già emergono dubbi su chi, nel mondo degli affari, sia disposto ad affiancarlo. La nuova società di investimenti, che prende il nome dall'incrocio di Washington D.C. dove si trovava l'ufficio di Vince McMahon Sr., indica la volontà di McMahon di rientrare nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento. Nell'edizione del 30 maggio di Wrestling Observer Radio, Garrett Gonzales ha parlato dei più recenti documenti depositati da McMahon, chiedendo a Dave Meltzer se questa nuova iniziativa fosse realistica, considerando i problemi legali e l'immagine pubblica ormai compromessa.

