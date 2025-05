Villa di Artimino primo riuscitissimo evento di Fondazione Olmo

La Villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino si riempie di nuova vita grazie al primo evento della Fondazione Olmo. Un'iniziativa che celebra il legame tra sport, cultura e territorio, in un'area rinomata per il Carmignano Docg. È affascinante pensare a come Giuseppe Olmo, icona del ciclismo degli anni Trenta, abbia contribuito a preservare questa bellezza storica. Scopri come il passato continua a ispirare il presente!

Nuova vita culturale per la Villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino. Forse non tutti sanno che se la villa e la tenuta, nel cuore della produzione del Carmignano Docg, si conserva in tutto il suo splendore, lo si deve a Giuseppe Olmo, stratosferico campione di ciclismo negli anni Trenta e poi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Villa di Artimino, primo riuscitissimo evento di Fondazione Olmo

Una giornata nella Tenuta di Artimino per scoprire la Villa dei Cento Camini e la nuova fondazione Giuseppe Olmo

In una giornata primaverile presso la tenuta di Artimino, scopriamo la suggestiva Villa dei Cento Camini e la nuova Fondazione Giuseppe Olmo, tra panorami mozzafiato, dettagli architettonici unici e la passione per il ciclismo del grande Giuseppe Olmo.

