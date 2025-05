Vigevano furto in un locale | non trovano soldi in cassa e allora rubano superalcolici

Vigevano, un furto notturno di cui si parla. I ladri, delusi dalla cassa vuota, hanno optato per bottiglie di superalcolici. Un gesto che riflette una tendenza preoccupante: sempre più furti mirati a beni di consumo piuttosto che a contante. È un segnale dei tempi, dove il valore percepito di qualche drink batte quello del denaro. Riusciranno i locali a proteggere le proprie risorse in un contesto così instabile?

Vigevano (Pavia), 31 maggio 2025 - Non hanno trovato soldi in cassa, hanno portato via quattro bottiglie di liquori. Ennesimo furto notturno in un bar a Vigevano. Erano le 4.15 di oggi, sabato 31 maggio, quando in strada Canalotto è scattato il sistema d'allarme di un locale, non un vero e proprio esercizio pubblico ma un' attività che mette a disposizione gli spazi per feste private. Proprio per questo non c'era all'interno la cassa con i soldi che probabilmente i malviventi speravano di saccheggiare dopo aver forzato la porta d'ingresso. Cercati invano i contanti, i malviventi si sono accontentati di portare via quattro bottiglie di superalcolici, per un valore non certo ingente, e si sono allontanati prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it