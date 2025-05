Vieri | Non si può chiedere di più all’Inter Finale tutta da godere!

La grande attesa per PSG-Inter è palpabile e il calore dei tifosi cresce a Monaco di Baviera. Christian Vieri, icona nerazzurra, condivide la sua serenità da spettatore e ricorda che raggiungere due finali in un solo anno è un traguardo straordinario. In un'epoca in cui le emozioni nel calcio sono sempre più intense, questa sfida rappresenta un'occasione imperdibile per scrivere la storia. Chi porterà a casa la coppa?

Manca davvero pochissimo al fischio d’inizio di Psg-Inter. Da Monaco di Baviera iniziano ad arrivare le prime voci nerazzurre, tra cui quella di Christian Vieri. DUE FINALI – Christian Vieri, presente insieme ad altri grandi nerazzurri nella Fan Zone di Monaco di Baviera, interviene su Inter TV dicendo: « Sono tranquillo perché non devo giocare, quindi sto come un pascià. Sono contento di essere qui, ero anche a Istanbul quindi sto assistendo a due finali in tre anni. Non possiamo chiedere di più a questa squadra. Io è dall’inizio che dico che l’Inter sarebbe arrivata in finale di Champions League perché è una super squadra ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vieri: «Non si può chiedere di più all’Inter. Finale tutta da godere!»

Moratti, festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter: Vieri e Recoba col Pandino

Massimo Moratti ha festeggiato i suoi 80 anni con una straordinaria festa di completano a sorpresa, circondato da oltre 100 ex calciatori dell'Inter.