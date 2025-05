Vieri applaude | Due finali in due anni l’Inter è molto forte Inzaghi? Sul futuro dico questo

Bobo Vieri, icona del calcio italiano, ha espresso il suo entusiasmo per la finale di Champions League tra PSG e Inter. "Due finali in due anni? L'Inter è molto forte!", ha dichiarato. In un contesto dove le squadre italiane stanno riconquistando terreno in Europa, le sue parole evidenziano una rinascita del calcio tricolore. Riuscirà Simone Inzaghi a portare la squadra al trionfo? La tensione cresce e l'aspettativa è alle stelle!

Vieri si è espresso a Sky Sport verso la finale di Champions League: le dichiarazioni dell’ex centravanti. In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, ha parlato a Sky Sport Bobo Vieri. LE PAROLE – «Mi aspetto uno 0-0, una partita equilibrata tra due grandissime squadre. No, a parte gli scherzi. Spero possa essere una bella partita, divertente e con qualche gol. Chi sarà decisivo? Non lo dico, non voglio portare sfortuna a nessuno. Diciamo che gli attacchi di entrambe le squadre sono molto forti, speriamo che possano essere decisivi. Due finali in due anni. L’Inter è forte forte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri applaude: «Due finali in due anni, l’Inter è molto forte. Inzaghi? Sul futuro dico questo»

Moratti, festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter: Vieri e Recoba col Pandino

Massimo Moratti ha festeggiato i suoi 80 anni con una straordinaria festa di completano a sorpresa, circondato da oltre 100 ex calciatori dell'Inter.

