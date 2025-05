Viene allontanato dalla discoteca con gli amici | torna armato e spara al PR

Un episodio inquietante che riporta l'attenzione sulla crescente violenza nelle notti italiane. Un uomo, allontanato da una discoteca, è tornato armato per vendicarsi, colpendo un innocente. Questo fatto sottolinea un trend preoccupante: l'escalation di violenza legata a conflitti giovanili. È il momento di riflettere su come prevenire simili situazioni, investendo in educazione e sicurezza. La notte non dovrebbe essere un campo di battaglia, ma uno spazio di divertimento e libertà

Oggi la polizia ha tratto in arresto un uomo accusato di tentato omicidio, in concorso con più soggetti non identificati, con ruolo di istigatore o comunque di supporto all’autore materiale, del reato di tentato omicidio. Le indagini sono partite dopo il ferimento di un individuo, incensurato ed. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Viene allontanato dalla discoteca con gli amici: torna armato e spara al PR

