Vie del mare | ritorna la navetta che collega Maiori ad Erchie

di valorizzare le bellezze della Costiera Amalfitana. La navetta che collega Maiori ad Erchie rappresenta non solo un'opportunità di accesso a spiagge incantevoli, ma anche un passo verso un turismo sostenibile. Con la crescente attenzione per l'ecoturismo, questo servizio sarà un modo ideale per esplorare la costa, riducendo il traffico e promuovendo una fruizione più consapevole delle nostre meraviglie naturali. Non perdere l’occasione di scoprirle!

Al via da domani, 1° giugno 2025, la navetta per il borgo marinaro di Erchie. Il Comune di Maiori conferma anche per quest’anno il servizio sperimentato nella scorsa stagione estiva. La decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Capone si inserisce nel più ampio obiettivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Vie del mare: ritorna la navetta che collega Maiori ad Erchie

Cerca Video su questo argomento: Vie Mare Ritorna Navetta Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Festa Scudetto, gli azzurri arriveranno via mare al molo Luise: il percorso completo del bus; Marciapiedi alle fermate del bus, il municipio inaugura i primi sei: ne arriveranno cinquanta; Napoli, lunedì la festa scudetto: alle 15 l'arrivo via mare e il bus scoperto. Il percorso; Napoli, lunedì la parata tra i tifosi: i calciatori arriveranno via mare. Manfredi: Attendiamo 100.000 persone. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vietri sul mare, via al servizio navetta gratuito: collegherà le frazioni con Marina

Come scrive msn.com: Al via da oggi a Vietri sul Mare il nuovo servizio navetta gratuito per cittadini e turisti. Attivo pet tutto il periodo estivo collegherà le frazioni di Albori, Raito, Dragonea, Benincasa ...

Come arrivare via terra o... mare

Riporta quotidiano.net: Consigli utili per arrivarci via auto, treno e navetta via mare. Importante partecipare al Salone. Ma anche arrivarci. E se qualche problema logistico sarà inevitabile, meglio sapere in anticipo ...

Pescara: al via le navette gratuite per il mare

Da rete8.it: Pescara: al via le navette gratuite per il mare sabato e domenica fino al 28 agosto. Dalle 9.30 alle 19.35, corse ogni 35 minuti Nonostante il tempo coperto con qualche goccia di pioggia, i bus ...