A Spoleto, la sicurezza si fa smart: dieci nuove telecamere saranno installate nel centro storico, potenziando il sistema di videosorveglianza già attivo. Un passo fondamentale in vista del Festival dei Due Mondi, che richiama visitatori da tutto il mondo. Con questo intervento, non solo si tutela il patrimonio culturale, ma si rassicura anche la comunità. Scopri come la tecnologia può trasformare la tua città!

SPOLETO Proseguono gli interventi per il miglioramento del sistema di videosorveglianza. Dopo le 43 telecamere entrate in funzione a gennaio, da martedì 3 giugno inizieranno i lavori per garantire una maggiore copertura in centro storico. Prima dell’inizio del Festival dei Due Mondi, è prevista l’installazione di ulteriori 10 telecamere per completare i siti di ripresa in piazza della Genga, piazza del Comune e via di Visiale, piazza del Mercato-Arco di Druso e via Brignone. Si tratta della seconda fase dell’intervento che, una volta completato, vedrà la sistemazione di ulteriori 36 telecamere Bullet di tipo avanzato, 1 telecamera SpeedDome e 5 telecamere per lettura targhe ad alta velocità (sistema di controllo "Milestones"). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Videosorveglianza. Dieci nuove telecamere

