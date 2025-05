VIDEO | Un gioiello a tre metri di profondità ecco la Cripta del Duomo

Scoprire la cripta del Duomo di Messina è come tuffarsi nella storia: un gioiello nascosto a tre metri di profondità, dove il tempo sembra essersi fermato. Conosciuta dai locali come “Santa Maria sotto il Duomo”, questa meraviglia ha finalmente riacquistato il suo posto nel cuore della città. In un'epoca in cui valorizzare i patrimoni culturali è sempre più importante, la riscoperta di spazi come questo ci ricorda quanto sia fondamentale preservare le nostre radici. Venite a espl

Il suo vero nome è Santa Maria sotto il Duomo e occorre scendere tre metri sotto il livello stradale per ammirarla. A tutti i messinesi è nota come la Cripta che per troppi anni è stata dimenticata, lì sotto il transetto della Cattedrale tra il buio e l'umidità data dalle infiltrazioni. Sotto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Un gioiello a tre metri di profondità, ecco la Cripta del Duomo

Travolta e trascinata per decine di metri sotto l’auto: muore ragazza di 17 anni

Una ragazza di 17 anni è morta a Capannori in un incidente stradale avvenuto tra il 24 e il 25 maggio.

