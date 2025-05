VIDEO Psg-Inter Donato Inglese a Benevento per la finale di Champions | È una città portafortuna

In un gesto di fede e passione, Donato Inglese ha scelto Benevento come sua ‘città portafortuna’ in vista della finale di Champions tra PSG e Inter. La scelta non è casuale: un simbolo che ricorda come anche le città più piccole possano avere un impatto enorme nel grande palcoscenico del calcio. Riuscirà la magia beneventana a guidare l'Inter verso la vittoria? Preparatevi a vivere un finale da brividi!

Tempo di lettura: 2 minuti Nelle ore che precedono la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, Donato Inglese – volto iconico del tifo interista su YouTube – ha annunciato la sua destinazione per la partita: Benevento. In uno degli ultimi video caricati sul proprio canale, Donato commenta la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli e condivide le sue opinioni sulla situazione della Juventus. Inoltre, menziona la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, esprimendo la sua decisione di guardare la partita da Benevento, città che considera portafortuna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Psg-Inter, Donato Inglese a Benevento per la finale di Champions: “È una città portafortuna”

