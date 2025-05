VIDEO | Omicidio Santo Re sindaco Trantino | Chi non merita generosità se ne deve andare

Il sindaco di Trantino, dopo un tragico omicidio, lancia un appello alla sicurezza: "Chi non merita generosità se ne deve andare". Un'affermazione che riflette un sentimento crescente in molte città italiane, dove la lotta per la coesione sociale si fa sempre più sentire. La comunità cerca stabilità e tranquillità, ma la paura di eventi violenti mette a rischio la fiducia tra cittadini e istituzioni. È tempo di una riflessione profonda su come costruire un futuro migliore.

"La gente si attende di poter vivere una città più tranquilla, più sicura e questo lo si può fare laddove certi soggetti che che sono stati accolti e ospitati, ma che alla fine vanno dimostrato di non meritare questa nostra generosità. Questi qua se ne devono andare". Lo ha detto il sindaco di.

