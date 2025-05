VIDEO IN – PSG-Inter clima pazzesco a Milano | i tifosi invadono piazza Duomo!

Milano è in fermento! Mentre il countdown per PSG-Inter scorre, Piazza Duomo si trasforma in un mare di passione nerazzurra. Centinaia di tifosi uniti in coro, pronti a sostenere la loro squadra del cuore. L'adrenalina è palpabile e le emozioni alle stelle: chi non ha mai sentito le "farfalle nella pancia" prima di una grande sfida? Scopri l'atmosfera esplosiva che circonda questo attesissimo match!

Centinaia di tifosi nerazzurri fanno sentire la loro voce in Piazza Duomo. A Milano il clima è già caldissimo a poche ore da PSG-Inter. Ecco le testimonianze video raccolte dai nostri inviati sul posto. SUCCURSALE – Le farfalle nella pancia, il fiato corto e i battiti accelerati. Probabilmente ogni tifoso nerazzurro che si rispetti sta vivendo così le ore che separano da PSG-Inter. L’ansia e la tensione non possono che accompagnare il grande entusiasmo per la magica notte di Champions League, a cui manca davvero sempre meno. Il palcoscenico della finale è Monaco di Baviera, invasa dai tifosi delle due squadre già da qualche giorno, ma Milano è praticamente la sua succursale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - VIDEO IN – PSG-Inter, clima pazzesco a Milano: i tifosi invadono piazza Duomo!

Massimo Zampini, intervenuto a Tribuna Juve, esprime chiaramente la sua opinione sulle recenti polemiche arbitrali legate alla partita Lazio-Juve.

