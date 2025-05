Vicenza | minaccia una madre col passeggino tunisino espulso

Un momento di relax si trasforma in terrore: una madre vicentina minacciata da un tunisino, espulso poi dalle autorità. Questo episodio, purtroppo, accende i riflettori su un tema scottante: la sicurezza nelle città italiane. In un periodo in cui la paura sembra crescere, è fondamentale riflettere su come garantire tranquillità per tutti. Un punto cruciale? La gestione dell’immigrazione e la protezione delle famiglie. Cosa ne pensi?

VICENZA – Una tranquilla passeggiata con il proprio bambino nel passeggino si è trasformata in un incubo per una giovane madre vicentina. La donna, di ritorno dal parco giochi, ha incrociato un gruppo di stranieri nei pressi di un’area verde della città. Uno di loro, un uomo di 40 anni di origine tunisina, ha improvvisamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Vicenza: minaccia una madre col passeggino, tunisino espulso

