Vicchio inaugurata la mostra sul Macchiaiolo Giovanni Malesci

Vicchio celebra l'arte con la mostra "Sulle orme di Giovanni Fattori", dedicata a Giovanni Malesci, un talento locale che ha saputo catturare l'essenza della natura attraverso il suo pennello. In un momento in cui l'arte torna a essere protagonista nei piccoli centri, questa iniziativa rappresenta un affascinante legame tra passato e presente. Scoprire i paesaggi di Malesci significa riscoprire le radici culturali di un territorio ricco di storia e bellezza. Non perdertela!

Vicchio (Firenze), 31 maggio 2025 - Inaugurata stamani al museo Casa di Giotto a Vespignano, nel comune di Vicchio, la mostra " Sulle orme di Giovanni Fattori, principe dei Macchiaioli. Paesaggi di Giovanni Malesci pittore di Vicchio ". Un omaggio al pittore vicchiese, allievo ed erede di Giovanni Fattori, importante esponente del movimento artistico dei Macchiaioli. Dieci le opere esposte: "Autoritratto del pittore”, “Paesaggio con torrente”, “Paesaggio con alberi”, “Marina”, “Case con fiume”, “Zingari con cavallo”, “Paesaggio”, “Case sul fiume” e “Ponte a Vicchio” di Giovanni Malesci, oltre a una calcografia su carta di Giovanni Fattori “Bovi al carro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicchio, inaugurata la mostra sul Macchiaiolo Giovanni Malesci

Cerca Video su questo argomento: Vicchio Inaugurata Mostra Macchiaiolo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Vicchio rende omaggio al macchiaiolo Malesci con una mostra; Vicchio rende omaggio al macchiaiolo Malesci, mostra al Museo Casa di Giotto; Vicchio rende omaggio al macchiaiolo Malesci, mostra al Museo Casa di Giotto; Vicchio rende omaggio al macchiaiolo Malesci con una mostra. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Vicchio rende omaggio al macchiaiolo Malesci con una mostra

Scrive msn.com: L’inaugurazione il 31 maggio al museo Casa di Giotto. Contestualmente all’apertura dell’esposizione, un’altra importante inaugurazione, quella della sala “Stella di Giotto” ...

Vicchio rende omaggio al macchiaiolo Malesci, mostra al Museo Casa di Giotto

Come scrive msn.com: L’inaugurazione è fissata per sabato 31 maggio alle ore 11:30 al Museo Casa di Giotto a Vespignano (Vicchio), parte del Sistema Museo Diffuso Mugello Montagna Fiorentina. La mostra, dal titolo “Sulle ...